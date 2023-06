„Még a rocksztárok sem érnek fel hozzá” – Szabályos imázskampány indult Putyin körül a Wagner-lázadás után

Putyin szerdán a dagesztáni Derbentbe látogatott, ahol a felvételek tanúsága szerint emberek egy csoportja integetve fogadta, ő pedig közéjük ment, és még szelfit is készítettek egy kislánnyal.

Az orosz állami televízió műsorvezetője nem szűkölködött a nagy szavakkal, amikor a felvételeket kommentálta:

Ezekről a képekről ítélve, melyek annyi érzelemtől teltek, amennyire csak lehet, úgy üdvözölték az emberek, hogy még a rocksztárok sem érnek fel hozzá.

A műsorvezető ezután megjegyezte, hogy bár a Wagner-lázadás után a „kollektív Nyugat” azt mondja, Putyin hatalma meggyengült, a képek ennek épp az ellenkezőjét mutatják.

Russian state TV is pulling out all the stops to promote Putin as a leader beloved by the entire nation following the failed mutinyPresenter Olga Skabeyeva says that pic.twitter.com/VzRaP88fgd