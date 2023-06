Meglepő dolog derült ki a kínai kémballonról: saját eszközeikkel kémkedtek az Egyesült Államok ellen?

Idén februárban egy kínai léggömb repült át az Egyesült Államok területe fölött, amelyet aztán az amerikai légierő lelőtt. Washington szerint Peking a léggömböt kémkedési célokra használta, Kína szerint viszont meteorológiai léggömbről volt szó, amely véletlenül sodródott amerikai területek fölé. Később több esetre is fény derült, melyek során kínai kémballonokat észleltek más országok légterében. A The Wall Street Journal most a februárban lelőtt kémballon előzetes vizsgálatának eredményeiről írt.