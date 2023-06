Felvétel: hatalmas robbanások rázták meg a megszállt Bergyanszkot

A Zaporizzsja megyei város emigráns ukrán közigazgatása 11 robbanásról számolt be. A repülőtér környékén is robbanások voltak, és tűz ütött ki.

Vlagyimir Rogov, Zaporizzsja megye megszállt részeinek a Kreml által kinevezett egyik tisztviselője szerint a robbanásokat az okozta, hogy az orosz légvédelem ukrán rakétákat lőtt le.

A Kyiv Post azt írja, az ukrán haderő jelentése szerint egy orosz főhadiszállást és egy üzemanyagraktárt is találat ért.

