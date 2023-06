Felvételek: így borult lángba ismét Franciaország

A zavargások megfékezésére országszerte 40 ezer rendőrt mozgósítottak, különleges erőket és helikoptereket is bevetettek több városban - jelentette a Le Parisien című lap a BFM TV-re hivatkozva. Legkevesebb 420 tüntetőt őrizetbe vettek, közülük 242-t Párizs térségében.

France has Halted all Public Transport across the Nation beginning later tonight as 40,000 Federal and Local Police have been Deployed across the Country in hopes to Quell the Nationwide Protests and Riots that have been ongoing for almost 2 Days now, due to the Shooting Death of pic.twitter.com/ci3vvSAv8V