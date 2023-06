Olyan horrorpáncélost épített Oroszország, amitől már az Oryx is besokallt

Az orosz és az ukrán haderő egyaránt előszeretettel „tuningolja” a régi, hidegháborús MT-LB típusú csapatszállítókat, részben azért, mert ezek az elavult eszközök alapvetően minimális fegyverzettel rendelkeznek, részben pedig azért, mert egy 6,5 méter hosszú és 2,5 méter széles járművek szinte teljesen sík tetejére sokféle fegyver felfér.

Most az Oryx haditechnikai szakblog egy olyan, orosz kezekben lévő MT-LB-ről tett közzé fotókat, melyre kezelői láthatólag egy légi járművekre való nem irányított rakétaindítót és egy hajógépágyút raktak fel.

Valójában ezért fogok visszavonulni az Oryxtól októberben. Fogalmam sincs, milyen nevet adjak Oroszország Frankenstein-járműveinek”

– kommentálta röviden a blog holland szerkesztője.

A jármű oldalán egyébként talán „babuska” olvasható, de oldalának nagy részét elfedi a sár, ezért csak a "bab" látható belőle egyértelműen.

