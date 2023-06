Putyin szövetségesének fegyvereivel lövöldöznek az Ukránok - Hát ezek meg hogy kerültek oda?

Az első fotón látható, hogy egy ukrán katona egy 120 mm-es repesz-romboló aknagránátot tart a kezében, melyre az is fel van írva, hogy 2023 januárjában került legyártásra. Az érdekesség a gránáton látható felirat első sora: a fegyver pontos megjelölése ugyanis M62P10, mely egy szerb aknagránátot jelöl.

: The Ukrainian forces continue to receive Serbian ammunition - this time M62P10 120mm HE-frag mortar bombs were spotted in thehands of Ukrainian troops. These particular ones were produced in 2023 (!) by the state-owned Krušik company located in Valjevo. #Ukraine