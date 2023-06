Súlyos döntés készül Amerikában: lehet, hogy megkapja Ukrajna a régóta áhított ATACMS-rakétarendszert

Az Egyesült Államok korábban mereven elzárkózott attól, hogy ATACMS-rakétarendszereket küldjön Ukrajnának, mivel amerikai katonai tisztségviselők attól tartottak, hogy Kijev orosz területekre lőne vele, amivel tovább eszkalálnák a konfliktust. Az elmúlt napok orosz vezérkari instabilitását viszont hasonlóan veszélyesnek ítélik, ezért újra felmerült a rakétarendszer Kijevnek való átadása, mint lehetőség.

Az ATACMS taktikai ballisztikus rakétarendszer hatótávolsága 300 km, ezzel már gyakorlatilag nem lesz olyan pont Ukrajna megszállt területein, amit ne érnének el az ukrán erők. Ezeket a rendszereket már a Krím területén található orosz rakétaindító állomások ellen is képesek lehetnek használni. A hírek szerint a megszállt félsziget az egyik legfontosabb indítóállomása a Sahed típusú iráni drónoknak, melyekkel Ukrajna kritikus infrastruktúráját lövik az oroszok.

US is nearing approval of ATACMS for Ukraine (Wall Street Journal)Senior US and Ukrainian Officials are indicating that the previously hesitant White House may soon approve the shipment of ATACMS to Ukraine, acknowledging the urgent need to support Ukraines offensives pic.twitter.com/bIwm3ftKNL