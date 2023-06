Súlyos felvételek: elszabadult a pokol Franciaországban, lángokban a nagyvárosok utcái

Napok óta zavargások tapasztalhatók Franciaországban: a megmozdulások főleg az ország nagyvárosainak diverzebb negyedeiben tapasztalhatók. A jelenleg zajló tömegdemonstrációkat az váltotta ki, hogy a rendőrség lelőtt egy 17 éves, észak-afrikai származású fiatalt intézkedés közben.

A zavargások során számtalan alkalommal támadtak rendőrökre a tüntetők, sokszor tűzijátékokat használtak fegyverként hatósági személyek ellen. Eddig legalább 200 rendőr sérült meg.

Rioter chases a fleeing French police officer while shooting fireworks at his back.Outrageous scenes coming out of France during these 3 days of nationwide rioting. pic.twitter.com/zdFz5CK5m9

Nem csupán rendőrök váltak a randalírozók célpontjává: ezen a felvételen például tűzoltókra támadnak a demonstrálók és kifosztanak egy tűzoltókocsit is.

Számos boltba betörtek a zavargók és több áruházat is kifosztottak. Van olyan bolt, ahonnan lopott targoncával szállítják el az árut a fosztogatók.

Marseille-ben felgyújtották a város legnagyobb könyvtárát is.

Már arról is vannak hírek, hogy előkerültek a fegyverek: ezen a felvételen úgy tűnik, gépkarabélyokkal lőnek a levegőbe a zavargás egyes résztvevői. Lőfegyverrel való összetűzésekről a hatóságok és a tüntetők közt még nem érkezett hír.

Some of the rioters in France assert their dominance of the streets by firing their illegal automatic weapons in the air.The French gangs are better armed today than ever, making the job of the riot police even more dangerous.Video from the city of Oyonnax pic.twitter.com/EEg2ncD4n8