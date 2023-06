Súlyosak a Wagner-lázadás következményei, tisztogatás lehet az orosz vezérkarban – Háborús híreink csütörtökön

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet szerdai jelentése azt írja, bár hivatalosan továbbra is Valerij Geraszimov vezérkari főnök az ukrajnai „különleges katonai művelet” vezetője, a Wagner-lázadást követően titokban Mihail Teplinszkij vezérezredest bízhatták meg a hadműveletek tényleges irányításával.