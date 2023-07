Hát ez a pillanat is eljött: a fronton harcolnak a 70 éve gyártott orosz páncélosok

A frissen megosztott felvételeken egy orosz T-54/55-ös páncélos látható, amely a növényzet fedezékéből folyamatos tűz alatt tartja az ukrán állásokat. A videó érdekessége, hogy állítólag Pjatihatki térségében készült, vagyis az ősöreg páncélos közvetlenül az első vonalban szolgál.

T-54 in Russian service reportedly outside of Pyatykhatky, Zaporizhia Oblast. pic.twitter.com/jaUAqqtLms

Néhány nappal korábban kerültek elő felvételek egy új, orosz harckocsikat szállító vasúti konvojról is, amelyen a T-54/55-ösök különböző variánsai, köztük T-54-3 (1951-ben állt hadrendbe) és T-54B (1959-ben állt hadrendbe) láthatóak. A videó a Krími-félszigeten készült, a feltételezések szerint a harckocsik a zaporizzsjai/herszoni frontra tartanak.

Counting Down: List Of Russian Army Equipment Not Yet Destroyed In Updated with:- T-54-3 [1951]- T-54B [1959]Full list: #Ukraine