Megérkezett a frontra az első Leopard „2A4V”

Nem ez az első alkalom, hogy az ukránok Kontakt-1 reaktív páncélzattal szerelik fel a különböző páncélosaikat, a fronton rengeteg olyan szovjet korabeli páncélosról készült korábban felvétel, amelyek alapos ráncfelvarráson estek át, köszönhetően az ukrán mérnökök munkájának.

Korábban beszámoltunk róla, hogy az ukrán szerelőcsarnokokban néhány 2A4-es átesett az ilyen típusú „tuningon”, de mindezidáig a fronton nem lehetett látni őket. A mostani videón látható Leopard a tornyára, illetve az oldalsó páncélzatára kapta meg az extra védelmet.

