Felgyújtották a francia polgármester házát a tüntetők, miközben a családja bent aludt az épületben

Portfolio 2023. július 02. 11:50

Párizs egyik külvárosának polgármesterének, Vincent Jeanbrunnak a házát megrohanták és felgyújtották a tüntetők a hétvégi zavargások során, miközben a családja a házban aludt. Jeanbrun felesége és két gyermekük egyike megsérült, miközben kimenekültek az égő épületből. A polgármester, aki a támadás idején a városházán tartózkodott, arról számolt be, hogy a keddi lövöldözés óta többször is célba vették az otthonát és az irodáját. Gyilkossági kísérlet miatt nyomozás folyik az ügyben, bár gyanúsítottakat egyelőre nem tartóztattak le - számolt be a Reuters.