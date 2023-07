Teljesen ki van borulva az ukrán őrnagy: használhatatlanok a fronton a francia tankok!

Nincsenek megelégedve a francia AMX-10 RC „könnyűtankkal” az ukrán katonák – monda Szpartanec őrnagy, az ukrán 37-es számú tengerészgyalogos dandár parancsnoka a Euronewsnak.

A katonák úgy látják, a harcjármű tökéletesen alkalmatlan a frontvonalbeli harcokra, mivel túlságosan vékony a páncélzata és számos orosz fegyver könnyedén át tudja ütni.

Szpartanec azt mondta: a harcjárművek fegyverzete remek, de a járművek nagyon sérülékenyek, így már nem is használják őket támadóműveletek során.

Az ukrán őrnagy ismertetett egy olyan esetet is, hogy egy 152 milliméteres tüzérségi lövedék robbant fel egy AMX-10-es mellett és a repeszek átütötték a páncélt, megölve a teljes személyzetet. De arról is beszélt, hogy a „harckocsi” páncélzatát szinte az összes orosz páncéltörő fegyver és elleneséges harckocsik is könnyedén átviszik.

Egyszerűen nincs értelme ezeket a járműveket használni támadások során, mert veszélyesek a kezelőszemélyzetre

– fogalmazott az ukrán katonatiszt.

Szpartanec arra is kitért, hogy a jármű terepjáró képességével kapcsolatosan is vannak problémák.

Az ukrán őrnagy szerint még a modern, amerikai aknavédett páncélozott járművek (MRAP) is alkalmasabbak a támadóműveletekre, mint a francia AMX-10-ek.

A franciák hivatalosan „könnyűtanknak” hívják az AMX-10 RC-t, de valójában a jármű inkább egy elavult páncélvadász / felderítőjármű, mintsem tank vagy harckocsi.

Címlapkép: Daniel Pier/NurPhoto via Getty Images