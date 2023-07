Újabb fájó veszteséget szenvedhettek az ukrán harckocsizók - A legmodernebb tankjukat lőtték ki az oroszok

A rövid videón látható harckocsit elsőre sokan az Ukrajna rendelkezésére álló "legöregebb" Leopard 2A4-es variánsként azonosították, jobban megnézve a felvételt azonban látható, hogy egy jóval modernebb, A6-os variánsról van szó, melyet az oroszok lényegében "visszarobbantottak" A4-essé.

: A Ukrainian Leopard 2A6 tank was destroyed by Russian forces during fighting in Oblast. #Ukraine