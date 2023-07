Újabb országgal rúgta össze a port Ukrajna: hazaküldték a grúz nagykövetet

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn utasítást adott a külügyminisztériumnak, hogy kéresse be a georgiai nagykövetet, és jegyzékben szólítsák fel arra, hogy 48 órán belül konzultációra térjen vissza hazájába Miheil Szaakasvili volt georgiai elnök ügyében.

Ma utasítást adtam a külügyminisztériumnak, kéressék be Georgia ukrajnai nagykövetét, kifejezve határozott tiltakozásunkat és javasolva neki, hogy 48 órán belül hagyja el Ukrajna területét, hogy konzultálhasson saját kormányával"

- írta az ukrán elnök Telegram-oldalán.

Zelenszkij egyben ismételten felszólította a georgiai hatóságokat, hogy adják át az ukrán állampolgársággal is rendelkező Szaakasvilit gyógykezelésre. Az ukrán elnök szerint Kijev partnereinek Szaakasvili védelmére kell kelniük. Úgy vélekedett, hogy Georgia volt elnökének élete veszélyben forog.

Szaakasvili hétfőn videoösszeköttetés útján vett részt a tbiliszi városi büntetőbíróság ülésén, amelyen a 2007-es tüntetések erőszakos feloszlatása ügyét tárgyalták.

Videofelvételeken látható volt, hogy az 55 éves Szaakasvili erősen lefogyott és törékenynek mutatkozott. Orvosai szerint a börtönben súlyos betegségeket kapott el, és a többi között nehézfémmérgezésben szenved. A georgiai hatóságok ugyanakkor azt állítják, hogy megfelelő egészségügyi ellátást kap.

Olekszandr Sulha ukrán ügyvivőt időközben szintén bekérették a georgiai külügyminisztériumba tiltakozásul a Georgian Airways légitársaság ellen bevezetett ukrán szankciókra.

Szaakasvili második mandátumának lejárta után, 2013-ban külföldre távozott, miután hazájában hatalommal való visszaéléssel vádolták meg. Egyebek között Ukrajnában is élt, 2015-ben ukrán állampolgárságot is kapott, és Petro Porosenko akkori ukrán elnök az Odessza megyei állami közigazgatási hivatal élére is kinevezte.

2021 októberében, az önkormányzati választások előtt tért vissza Georgiába, ahol őrizetbe vették.

Szaakasvili ellen hazájában távolléte idején négy büntetőeljárást is indítottak, kettőben már elmarasztaló ítélet is született.

A mostani eljárás egy előrehozott választásokat követelő ellenzéki tüntetés 2007 novemberi erőszakos feloszlatásával, az Imedi televízió irodáinak feldúlásával, valamint kilencmillió lari (több mint egymilliárd forint) közpénz jogosulatlan elköltésével áll összefüggésben. A már bebörtönzött Szaakasvilit ebben a perben hatalommal való visszaéléssel vádolják, s öttől nyolc évig terjedő szabadságvesztés fenyegeti, ha elítélik.