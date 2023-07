Videó: munkához látott az ukránok Bergepanzere

A felvételen az látható, amint a műszakisok éppen egy megrongálódott amerikai Bradley gyalogsági harcjármű elszállítására készülnek. A videón egyébként látszódik még egy kilőtt T-72-es harckocsi és egy szovjet gyártmányú IMR-2-es műszaki jármű is, vélhetően ezek is ukrán veszteségek.

Ukrainian vehicle recovery operations in Zaporizhzhia Oblast, as seen here, a Bergepanzer 2 recovers an M2A2 Bradley IFV from the 47th Mechanized Brigade. Another disabled Bradley, T-72, and IMR-2 can be seen, likely next up for recovery. pic.twitter.com/EdImWSdp4h