Súlyos videó: atomjaira robbantották az oroszok a brit AS-90-est, szinte semmi nem maradt belőle

Nagy-Britannia összesen 32 AS-90-es önjáró tarackot küldött Ukrajnának, most úgy tűnik, megsemmisült a harcokban az első ilyen fegyvertípus. Nem tudni, az orosz haderő pontosan mivel találta el a harcjárművet, de úgy néz ki, lőszerrobbanást szenvedett és szó szerint teljesen megsemmisült.

Az AS-90-es olyan szinten darabokra robbant, hogy azonosítása is problémás, de az ilyen témában ritkán tévedő Ukraine Weapons Tracker szerint biztosan a brit tarackot láthatjuk a felvételeken.

: A Ukrainian AS-90 155mm self-propelled howitzer was destroyed by Russian forces North of Mali Shcherbaky, Oblast. This is the first confirmed loss of this type, of a total of 32 donated by the UK. #Ukraine