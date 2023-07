Videó: így néz ki most az Azovsztal, a háború egyik leghevesebb harcainak színhelye

Az Azovi-tenger partján fekvő Mariupol városa volt az egyik leghevesebb harcok színtere 2022 tavaszán. Az egykor több százezres város lakosságának egy része és az ukrán harcoló alakulatok is az Azovsztal acélmű bunkereibe menekültek, amely így ostromlott erőddé alakult át. Az Azovsztal az egyik legnagyobb hasonló létesítmény volt egész Európában.

Az orosz romboló-felőrlő taktika végül meghozta sikerét, és az acélmű teljes elpusztítása után orosz megszállás alá került a város, amely a mai napig romhalmaz.

Az Azovsztal jelenlegi állapotát ez a szomorú videó szemlélteti:

This is what the legendary plant in looks like nowUkrainian military held the defence there for 87 days. With shelling, missile strikes and bombs the Russians completely destroyed the plant, which employed tens of thousands of people and supplied metal to #Azovstal