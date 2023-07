Videó: kreatív módot találtak az ukránok egy meghibásodott fegyver "megjavítására"

A Twitteren megjelent videón az látható, amint egy ukrán aknavetőnél működési hiba lép fel. Ezeknél a fegyvereknél alapvetően három olyan esemény jöhet számításba, melynek következtében nem sülnek el azonnal: lehet probléma az ütőszeggel, az aknagránát gyutacsával, illetve kialakulhat úgynevezett utógyulladás is, mely esetben a lövedék kirepül ugyan a csőből, de csak másodpercekkel, néha percekkel azt követően, hogy abba beejtették őket.

Az ilyen akadály elhárításának a manuális elsütőszerkezettel nem rendelkező aknavetők esetében egy egyszerű, ugyanakkor rendkívül kényelmetlen módja van: néhány percet várni kell, minimalizálva az utógyulladás esélyét, ezt követően pedig rendkívül óvatosan ki kell csúsztatni a gránátot a csőből, bele egy katona kezébe, akinek utána élete vélhetően leghosszabbnak tűnő gyalogútját kell megtennie, és biztonságos távolságba kell szállítania a robbanószert.

Az ukránok úgy döntöttek, hogy egy másik akadályelhárítási módot választanak: rávágtak az aknavető csövére egy ásóval.

