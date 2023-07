A világ egyik legdurvább diktatúrája profitálhat a nemzetközi feszültség növekedéséből

Évek óta szigorú büntetés érheti azokat az országokat, amelyek kereskedni szeretnének Észak-Koreával, emiatt kevés partnere maradt a diktatúrának. A rezsim viszont továbbra is folytatja a rakétaprogramját, ami a szomszédos országok körében komoly aggodalomra ad okot. A hasonló hírek alapján úgy tűnik, hogy a szigorú intézkedések nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, mivel Észak-Korea évtizedes tapasztalatokat szerzett már a hasonló lépések kijátszásához.

A megszorítások nem voltak elegendőek, hogy leállítsák az ország atomprogramját, és most a Phenjan műholdprogramja is folyamatos fejlődést mutat.

Egyértelműnek látszik, hogy az ország képes megszerezni és kifejleszteni a stratégiai céljaihoz szükséges technológiát.

Felmerül a kérdés, hogy akkor a szankciós politikának vajon pontosan milyen hatása van az országra. Egyrészt az ország állami berendezkedése intézményesítette a szankciók elkerülését, másrészt viszont az ország a politikai struktúrájának köszönhetően a drákói intézkedések nélkül sem tudna kiemelkedő gazdasági fejlődést elérni. Phenjan már az 1970-es évektől kezdve támogatta a csempészhálózatokat, azóta ez már a kibertérre is kiterjedt.

A szankciók azonban tagadhatatlanul visszavetik az észak-koreai törekvéseket. Az ország exportja mindössze néhány száz millió dollárt tesz ki évente, ez azonban szankciók nélkül nyilván lényegesen nagyobb lenne. Azonban nemcsak a külkereskedelmet, hanem az önellátásra dolgozó ipari tevékenységet is keményen érintették a korlátozások, ami megnövelte a munkanélküliséget az országban.

Ráadásul emellett komoly élelmiszerválság alakult Észak-Koreában, azonban ehhez a phenjani vezetés reformokat kerülő magatartása is hozzájárul.

Jelenleg Észak-Korea Kínával folytatja kereskedelme majdnem 90%-át. Figyelemreméltó azonban, hogy Pekingnek az amerikai-kínai viszonyok romlásával egyre kevésbé áll érdekében eleget tenni a nemzetközi szankcióknak. Hasonló folyamatok játszódnak le Oroszország és Észak-Korea kapcsolatában is, ahogy Moszkva távolodik a nyugattól, úgy lesz egyre kevesebb érdeke megfelelni a nemzetközi szervezetek előírásainak. A két nagyhatalom igyekszik kihasználni Észak-Korea elszigetelt helyzetét, és alacsony kereskedelmi árakat kiharcolni Phenjannal; mindez a diktatúrának növekvő külkereskedelmi forgalmat, partnereinek pedig olcsó árukat és adott esetben munkaerőt jelenthet.

A kép forrása: Eric Lafforgue/Art In All Of Us/Corbis via Getty Images