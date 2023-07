Állítják, ravasz tervet eszelt ki Ukrajna az orosz hadsereg legyőzésére

Az orosz-ukrán háborúval kiemelten foglalkozó amerikai kutatóintézet, az ISW (Institute for the Study of War) napi jelentésében arról ír, hogy Ukrajna szándékosan óvatosabb jelenleg, és az áttörés kiharcolása helyett az orosz erők felőrlésére koncentrál – csakúgy mint egy évvel korábban Herszonnál.