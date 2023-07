Drámai sebességgel fogott neki Ukrajna a helyreállítási munkálatoknak a gátkatasztrófa után

Kijev rekordgyorsan szeretné helyreállítani az ivóvíz-ellátást az ország déli megyéiben, miután június 6-án felrobbant a Nova Kahovka-i víztározó gátja. A munkálatok során összesen 150 kilométernyi vízvezetéket fektetnek le, három cső épül a beruházás keretein belül. A vezetékek körülbelül 1 millió ember vízellátását lesznek képesek biztosítani. A munkálatok kevesebb mint egy hónappal a katasztrófa után megindultak.

Ukraine begins constructing 150 km of water pipelines to restore water supply to the country's south following Russia's destruction of the Kakhovka dam.The pipelines will restore water supply to over 1 million people. https://t.co/Z2khtwDIyg