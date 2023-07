Egymásnak feszülnek a nagyhatalmak a BRICS-ben - Veszélyben a szervezet?

India és Brazília attól tart, hogy elvesztik a BRICS-en belüli befolyásukat, ezért óvakodnak a bővítés gondolatától. Szerintük az új államok felvétele a kínai befolyás növeléséhez járulna hozzá. Kína tavaly sürgette a bővítési folyamat felgyorsítását, az indiai kormányzat viszont nyugalomra intett; ők úgy látják, hosszú munka még kidolgozni a csatlakozás részleteit. Elemzők szerint

A BRICS mindegyik tagja szeretné a jelenlegi nemzetközi rendszert megreformálni, de egy teljesen új világrend kialakítása már inkább csak Peking és Moszkva érdeke.

Brazil elemzők szerint a szervezet legfőbb szószolója Kína, ezt követően pedig Oroszország következik. Bár Brazília és India hangja jóval kisebb, nem áll érdekükben tovább veszíteni befolyásukból a BRICS-ben.

A BRICS a nagy, feltörekvő gazdaságokat tömörítő szervezet, amely igyekszik a már meglévő – nyugati – nagy gazdasági szervezetek ellenpólusaként funkcionálni. A laza szövetség jelenleg a világ népességének 43, a világgazdaság 30, míg a világ területének 26 százalékát fedi le.

A BRICS államainak súlya a szervezet bővülése nélkül is növekszik várhatóan a jövőben.

Már most is a G7-csoport (Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Japán, Kanada, Németország, Olaszország) ellensúlyaként szokták jellemezni az országcsoportosulást. Subrahmanyam Jaishankar, India külügyminisztere szerint a társulat viszont nem kelhet versenyre a G7-tel. Ennek oka, hogy ameddig G7-ek valamilyen katonai szövetségi szövetségben is állnak egymással, addig ez a BRICS országok közötti biztonsági feszültségek miatt elképzelhetetlen.

India az elmúlt időszakban sokkal inkább a kínai befolyás növekedése ellen erősítette kapcsolatait. Együttműködéseket kötött az Egyesült Államokkal, Japánnal, Ausztráliával az Európai Unióval is, és aktív tagja a QUAD biztonságpolitikai szervezetnek.

A BRICS-államok vezetői jövő hónapban Johannesburgban fognak ülésezni, ahol vélhetően elő fog kerülni a csatlakozni szándékozó országok kérdése is. Ezt azonban érdemes a feleknek óvatosan kezelniük, mivel újabb törést eredményezhet a már így is fagyos Peking – Új-Delhi viszonyban. Ha a találkozót követően új országok csatlakozásáról döntenének, az egyértelműé tenné Kína erejének növekedését a szervezet vezetésében.

A blokkhoz nyolc ország szeretne csatlakozni: Algéria, Argentína, Banglades, az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Indonézia, Irán és Szaúd-Arábia is.



A kép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images