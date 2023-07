Személyesen szólt rá a kínai elnök Putyinra: „eszedbe se jusson atomfegyvert használni!”

Személyesen kérte Vlagyimir Putyin orosz elnököt arra Hszi Csin-ping kínai elnök, hogy semmiképpen ne használjon nukleáris fegyvereket Ukrajnában – tudta meg a Financial Times kínai kormányzati forrásokból.

Az ominózus kérést / figyelmeztetést márciusban intézte orosz hivatali partneréhez a kínai elnök, amikor személyesen is Moszkvában járt – írja a lap.

A Financial Times kitér arra is, hogy egyre több kínai tisztségviselő kezdett el nyilvánosan is büszkélkedni azzal, hogy lényegében Pekingnek köszönhető az, hogy nem történt atomtámadás még Ukrajnában. Ők úgy látják, Hszi elnöknek mediációjával sikerült elérni azt, hogy Oroszország „burkolt fenyegetései” az atomfegyver használatáról ne váljanak valóra.

Az egyik meg nem nevezett tisztségviselő elmondta az FT-nek, hogy Oroszország jelenleg nagyban függ Kínától gazdasági és politikai stabilitásának fenntartása érdekében, jelentős részben Pekingnek köszönhető, hogy sikerült elkerülni, hogy a nyugati szankciók valóban bénító hatással legyenek az orosz gazdaságra.

Ha Oroszország nukleáris fegyvert használ Ukrajna ellen, Kína szinte biztosan le fogja építeni kapcsolatait Moszkvával, ami drasztikus hatással lehet az orosz gazdaság további működésére.

A lap arra is kitér, hogy fontos eleme Kína Európa-politikájának az, hogy úgy látják, sikerült lebeszélni az orosz elnököt a nukleáris fegyverek bevetéséről Ukrajnában.

Ugyanakkor több nyugati és ukrán elemző, politikus is szkeptikus azzal kapcsolatosan, hogy mennyire járt valóban sikerrel a kínai nyomásgyakorlás, többen felhívják a figyelmet arra is, hogy miközben Kína semleges félként az ukrajnai háború lezárásában próbál közvetíteni, ezzel párhuzamosan zsákolják az orosz energiahordozókat és az orosz-kínai „szövetség” erősségével büszkélkednek.

A lap arra is kitér, hogy információik vannak arról, hogy az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország pár hónapja figyelmeztette Moszkvát arra, hogy ha atomfegyvert használnak Ukrajna ellen, támadást fognak indítani Oroszország hadereje ellen. A NATO-beavatkozás első körben hagyományos fegyverekkel történne meg.

Az FT-nek orosz kormányzati források arról beszéltek, hogy valóban nincs tervben nukleáris fegyverek használata Ukrajna ellen, de csupán azért, mert ennek nincs értelme stratégiai szempontból, nem pedig azért, mert bármilyen nyomásgyakorlásnak engedett volna Putyin elnök.

Közben Oroszország és Ukrajna egyaránt egymást vádolja azzal, hogy nukleáris katasztrófát előidéző támadást készítenek elő a Zaporizzsjai Atomerőmű ellen: erre Moszkva szerint ma éjjel fog sor kerülni.

