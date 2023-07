Sztrájk sztrájkot követ: 75 éves a súlyos problémákkal küzdő brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat

Az Egyesült Királyság a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) 75 éves fennállását ünnepli, azonban miközben szinte minden brit büszke a szolgálat történelmére, a rendszer komoly kihívásokkal néz szembe, amelyek az öregedő népességhez, az emelkedő kezelési költségekhez és a COVID-19 világjárvány okozta további terhekhez kötődnek.

Az Egyesült Királyság ma ünnepli a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) 75. évfordulóját, büszkén tekintve történelmére és igyekszik a jelenlegi kihívások ellenére is biztosítani a hosszú életét. Az NHS-t 1948. július 5-én hozta létre a második világháborút követő munkáspárti kormány, amelynek az volt a célja, hogy anyagi helyzettől, kortól, nemtől vagy foglalkozástól függetlenül mindenkinek egyenlő hozzáférést biztosítson a legjobb és legfejlettebb orvosi szolgáltatásokhoz.

Az utóbbi időben azonban maga az NHS is sürgős ellátásra szorult. A növekvő betegigények, az egyre több egészségügyi problémával küzdő, öregedő népesség, valamint az új gyógyszerek és kezelések egyre növekvő költsége is komoly kihívás elé állítja a rendszert. A Covid tovább fokozta az amúgy is feszült rendszerre nehezedő nyomást. Ez az ünnepség is egy nehéz telet követ most, amelyet válságok és a kezdő orvosok, ápolók és egészségügyi dolgozók fizetése miatti sztrájkok jellemeztek.

Noha néhány munkavállaló nemrégiben elfogadta a bérajánlatokat, a vezető orvosok is a munkabeszüntetés mellett tették le voksukat a közelmúltban.

E kihívások közepette Rishi Sunak miniszterelnök kifejezte elkötelezettségét a várólisták csökkentése mellett, ami az egyik legfontosabb célkitűzése. A múlt héten az NHS bemutatta a jövőjének biztosítását célzó új, hosszú távú munkaerő-tervét is. A mai ünnepségeken a politikai és egészségügyi vezetők a Westminster-apátságban gyűlnek össze, míg Károly király Skóciában emlékezik meg az eseményről.

A téma kapcsán számos prominens brit politikus is hosszabban kifejtette a véleményét a sajtóban. Tony Blair, korábbi munkáspárti miniszterelnök például támogatja Sajid Javid, korábbi konzervatív pénzügyminiszter érvelését, miszerint az NHS-nek alapvető változásokra van szüksége a túléléshez. Steve Barclay egészségügyi miniszter ezt az érvelést visszautasította, és azt hangsúlyozva, hogy a toryk "teljes mértékben elkötelezettek" amellett, hogy a szolgáltatás az ellátás a jelenlegi formájában ingyenes maradjon.

A politikusok véleménye mellett három vezető egészségügyi agytröszt arra szólította fel mindkét nagy pártot, hogy változtassanak a megközelítésükön, és arra figyelmeztettek, hogy ellenkező esetben az NHS lehet nem éri meg a 100. évfordulóját.

Forrás: Reuters

Címlapkép: EPA/Adam Vaughan