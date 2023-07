Váratlanul feladhatták az oroszok Kliscsivkát, amiért hónapokon át véresen küzdöttek

Alexander Szladkov beszámolója szerint az orosz fegyveres erők feladták a Bahmuttól alig néhány kilométerre délre található Kliscsivka nevű települést. A milblogger hozzáteszi, az információja még megerősítésre vár, a térségben harcoló ukrán katonák egyelőre állítják, nem tapasztaltak visszavonulásra utaló jeleket.

Szladkov azt is elárulta, mi lehetett a váratlan visszavonulás oka: információi szerint ugyanis a falut védő egységek egyszerűen kifogytak a tüzérségi lövedékekből. Mint írja, a falu elestével egy lépéssel közelebb került Bahmut ukrán ostroma is.

A falu (pontosabban a körülötte fekvő magaslatok) elfoglalása fontos siker lenne az ukrán fegyveres erők számára. A magaslati pontról lehetőség nyílik az orosz utánpótlási vonalak elleni tüzérségi támadásra. Ezen kívül, ha az orosz erők visszavonulnak a településtől északnyugatra található állásaikból, akkor Bahmut irányába is megtisztul a terep.

A települést még az orosz téli offenzíva idején, január végén foglalta el a Wagner-zsoldoscsoport, véres harcok közepette. Kliscsivka irányában május közepén indult meg az ukrán ellentámadás, amely július elején tetőzött, amikor is a geolokalizált felvételek alapján az ukrán csapatok áttörték a település környéki védvonalakat, és megközelítették a falu határait.

