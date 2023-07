Sosem látott felvételek: összecsaphatott az amerikai páncélos az orosz harckocsival

A közösségi médiába felkerült felvételen az amerikai lövészpáncélos belsejéből, az ukrán kezelőszemélyzet szemszögéből nézhetjük végig, ahogy a Bradley célba vesz egy állítólagos orosz páncélost, majd TOW rakétája segítségével megsemmisíti azt.

A feltehetően orosz tankból csak a sziluettje látszik a hőkamerán, a páncélos pontos típusát megállapítani és az ukrán források által megosztott felvétel hitelességét ellenőrizni lehetetlen.

Footage from inside a M2A2 Bradley IFV. A TOW missile strikes and hits what is reported as a Russian tank. pic.twitter.com/75mPq59b1o