Stratégiailag fontos ponton támadnak az ukránok: újabb front nyílhat a háborúban?

A felvételeken az látszódik, hogy egy éppen visszavonuló orosz harcjárművet ér FPV kamikaze dróncsapás a Konka-folyón átívelő hídon. A híd a Dnyeper bal partján található, az oroszok által ellenőrzött területen. A videó jelzi, hogy az intenzív harcok ellenére az ukrán csapatok még mindig jelen vannak a Dnyeper oroszok ellenőrizte oldalán.

A Russian tank is being hit by FPV drones and is immobilized. This happened on the bridge over the Konka river close to Oleshky.It shows how Ukrainian forces can pin down Russian forces 3km from the bridgehead at the Antonivskyi bridge.46.63564734287024, 32.722727396446096 pic.twitter.com/jtUo13jJVl