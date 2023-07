Tiltott fegyverekkel lövi egymást Oroszország és Ukrajna - Megszólaltak az emberjogi szervezetek

A Human Rights Watch (HRW) egy friss jelentésében rámutatott, hogy az orosz és az ukrán erők is kazettás bombákat alkalmaznak. A bombák használata nagyszámú civil áldozatot követel. A jelentés időzítése talán nem véletlen, hiszen

Ukrajna épp további kazettás bombák szállítását kéri az Egyesült Államoktól.

Washington egyelőre hezitál a kérdésben.

A HRW felszólította Oroszországot és Ukrajnát, hogy hagyjanak fel a fegyverek használatával. Egyúttal óva intette az Egyesült Államokat attól, hogy kazettás bombákat adjon át Ukrajnának. Több mint 120 nemzet ratifikálta az ilyen fegyvereket tiltó nemzetközi szerződést, amelyek számos kisebb bombát szórnak szét nagy területen. Ezek a fegyverek még évekkel a bevetésük után is halált vagy sérülést okozhatnak a gyanútlan civileknek.

Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok azonban mind tartózkodtak a szerződés aláírásától. A Pentagon egy magas rangú tisztviselője a múlt hónapban kijelentette, hogy a kazettás bombák előnyösek lehetnek Ukrajna számára az orosz erőkkel szembeni fellépésben. A jogszabályi korlátozások és a szövetségesek aggodalmai miatt azonban még nem engedélyezték a szállítást Kijev számára.

A HRW megállapításai szerint a kazettás bombák eddig legalább nyolc civil halálát okozták Ukrajnában, és legalább 15 civil megsebesült egy Izjum elleni akció során. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa is feljegyezte, hogy mindkét fél használt ilyen bombákat.

Mary Wareham, a HRW megbízott fegyverzeti igazgatója arra figyelmeztetett, hogy

az Oroszország és Ukrajna által használt kazettás bombák már most is civileket ölnek, és ez még hosszú évekig így lesz.

Sürgette mindkét felet, hogy azonnal hagyjanak fel a használatukkal, és tartózkodjanak további, ilyen és ehhez hasonló fegyverek beszerzésétől.

A kép forrása: Wojciech Grzedzinski for The Washington Post via Getty Images