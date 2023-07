Ukrán vezérkar: gigantikus erősítést kaphat hamarosan az orosz hadsereg

Olekszij Hromov, az ukrán fegyveres erők vezérkara fő műveleti vezető-helyettese arról számolt be, hogy az oroszok kimerítő és hosszú háborúra rendezkednek be. Ehhez 500 ezer katonát akarnak most toborozni az orosz haderőbe - írja az EuroMaidan Press.