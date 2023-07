Videó: merész akcióba lendültek az ukránok a francia páncélosokkal, de csúnyán belefutottak az orosz rajtaütésbe

Most új felvétel érkezett arról, hogy egy AMX-10 RC harcjárművekből álló kisebb, valószínűleg felderítő feladatot végző alakulat orosz tűz alá kerül. Az első jármű megsemmisül, a másik valószínűleg sikeresen visszavonul.

Franciaország még tavaly jelentette be, hogy több tucatnyi AMX-10RC páncélozott harcjárművet ad át az ukrán haderőnek. Kijev használta is a nyugati fegyvert az oroszok elleni offenzíva megindításánál, azonban nagyon sok panasz érkezett a hibrid járműre.

