Videót rakott ki a Pentagon: súlyos incidens történt Oroszország és Amerika közt

Alexus Grynkewich altábornagy, a közel-keleti amerikai légierő parancsnoka egy közleményében azt írta: "Miközben három amerikai MQ-9-es típusú pilóta nélküli repülőgép szíriai elit célpontok elleni küldetést hajtott végre, három orosz vadászrepülőgép zavarta meg a drónokat".

AZ OROSZ VADÁSZGÉPEK VÉSZJELZŐ RAKÉTÁKAT IRÁNYÍTOTTAK AZ AMERIKAI DRÓNOK ELÉ,

arra kényszerítve utóbbiakat, hogy kikerüljék őket, egy orosz pilóta pedig az egyik ilyen drón előtt repülve működésbe hozta gépe utánégetőjét, "csökkentve ezzel a drón üzemeltetőjének képességét, hogy az (eszköz) szabadon haladjon" - folytatta a vezérőrnagy. A harci repülőgépek hajtóművében az utánégető átmenetileg növeli a gép sebességét.

Az eseményről nemrég felvétel is megjelent, ez itt tekinthető meg:

US Central Command releases footage of a Russian Su-35S fighter jet and an American MQ-9 Reaper UAV on July 5.It is reported that the Russian fighter made active maneuvers near the UAV, switched to afterburner, tried to pic.twitter.com/LmgL4clQog