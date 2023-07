Felvételek bizonyítják: orosz kézre került Ukrajna egyik legjobb fegyvere

Az orosz fegyveres erők kezébe került egy viszonylag jó állapotú, brit gyártmányú Storm Shadow rakéta / robotrepülőgép – jelentette be Dmitrij Rogozsin, a Roszkozmosz volt vezére, jelenleg a „Cár farkasai” nevű tanácsadótestület elnöke.

Ez valószínűleg ugyanaz a rakéta, melyet néhány napja az orosz haderő elvileg semlegesített; a Storm Shadow viszonylag jó állapotban ért földet:

Rogozsin most azt írja: a rakétát egy orosz katonai laborba szállítják, ahol szétszedik, majd alaposan tanulmányozni fogják annak technológiai megoldásait, alkatrészeit. A rakéta elszállításáról felvételeket is közölt az orosz média.

