Felvételek: elkapott egy ritka, orosz 2B26-os rendszert az ukrán HIMARS

Úgy néz ki, az elmúlt napokban csökkentette az ukrán haderő gépesített gyalogsági műveleteinek intenzitását és az orosz tüzérség nagy hatótávolságú eszközökkel való semlegesítésére kezdett el koncentrálni.

Nemrég friss felvételeket publikáltak arról, hogy egy ukrán HIMARS-rendszer egy felderítődrón segítéségével likvidál a frontvonalon egy orosz 2B26 Grad-K típusú rakéta-sorozatvető rendszert.

HIMARS in counter-battery role again.A video of a Russian 2B26 Grad-K 122mm multiple rocket launcher being struck with a single GMLRS rocket fired from a Ukrainian M142 HIMARS somewhere on the Zaporizhzhia front. pic.twitter.com/6NCyxqmYbi