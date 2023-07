Friss adatok érkeztek: egyetlen nap alatt csúnya veszteség érte az orosz fegyveres erők ékkövét

A tavaly nyár végén megindult ukrán offenzíva sikerét többek között az hozta el, hogy Kijev felismerte: az orosz utánpótlási vonalak elvágásával, valamint a tüzérség megsemmisítésével az egyébként beásott orosz egységeket is meg tudják futamítani.

Ehhez képest június elején az ukrán offenzíva déli szárnya lényegében érintetlen orosz védvonalaknak rohant neki, melynek következtében több modern nyugati harcjármű is odaveszett.

Arról már korábban is lehetett tudni, hogy Kijev visszatért az orosz tüzérség lassú, módszeres felőrléséhez, az Oryx által frissen közölt lista pedig ennek a támadásnak a mértékét is jól szemlélteti.

12 confirmed destroyed Russian artillery systems today (1x MSTA-B, 4x 2S1, 1x 2S3, 1x MSTA-S, 4x Bm-21, 1x Grad-K), as highly effective Ukrainian counterbattery fire continues. I guess the Russian T-90M acting as an artillery piece when it was destroyed could count as well. https://t.co/4vtZUxkBhD