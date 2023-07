Hatalmas a felháborodás az egész világban, Amerika kazettás bombákat ad Ukrajnának – Háborús híreink pénteken

A mai nap folyamán már biztossá vált az, hogy Amerika kazettás bombákat fog szállítani Ukrajnába, de a nagy hatótávolságú rakétákról is folynak egyeztetések a szuperhatalommal. Ezzel párhuzamosan lencsevégre kaptak egy olasz M109L önjáró lövegeket szállító konvojt is, most pedig Szlovákia jelentette be, hogy önjáró lövegeket fog átadni Kijevnek.