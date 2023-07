Idegtépő videó: orosz gyalogsági aknát hatástalanított egy ukrán tűzszerész

A MON-50-es az amerikai M8A1 Claymore gyalogsági akna orosz kópiája. A fegyver nagy előnye az, hogy irányított detonációval robban fel, azaz a téglalap alakú, enyhén hajlított műanyag dobozka domború oldalán repülnek ki a repeszek, egy irányba.

A MON-50 több módon is működésbe hozható, távirányítóval, vagy a felvételen is látható botlódróttal.

Neutralisation of an anti-personnel mine MON-50 by a Ukrainian sapper. pic.twitter.com/zpeV6LqBsA