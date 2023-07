Itt a második kör: tódulnak az olasz fegyverek Ukrajnába

Friss felvételek készültek egy legalább 20 darab M109-es önjáró tüzérségi járművet szállító vonatról Olaszországban. A mostani a második szállítmány lehet a tavaly októberi olasz "csomagból" amelyet Ukrajnának küldenek. A konvoj a képek tanúsága szerint egyelőre még csak az észak-olasz Poggio Rusco vasútállomásán jár, innen még több nap, mire eljut az ukrán erőkhöz.

Another batch of 20-25 Italian 155mm M109L howitzers being prepared for shipment to Ukraine.The video was reportedly shot a few days ago at the Poggio Rusco station. pic.twitter.com/4IMspkVGI5