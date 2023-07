Megszületett a döntés: zöld utat kapott a rendkívül megosztó fegyverek Ukrajnába szállítása

Az ukrán csapatok a szintén nyugati szállítmányokból származó 155 mm-es lövegekhez (pl.:M777, M109, PZHB, Krab) fognak kazettás lőszereket kapni az Egyesült Államoktól.

A kazettás bombák lényege az, hogy röptükben szétválnak, és több tucat kisebb robbanófejet szórnak szét a célterületen, hatalmas pusztítást végezve a gyalogság, a könnyen páncélozott járművek és a vontatott tüzérség körében.

Ukrajna valószínűleg elsősorban az orosz lövészárkok ellen fogja bevetni a fegyvert, melynek megalapozott kétes hírneve.

