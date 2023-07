Nyilatkozott a NAÜ: ezt találták a zaporizzsjai atomerőműnél

Oroszország kedden azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy tüzérségi támadást tervez indítani Európa legnagyobb működő atomerőműve ellen, az ukrán fél álláspontja szerint azonban éppen Moszkva helyezett el robbanószereket az erőmű két reaktorblokkjának tetején, illetve az elhasznált fűtőelemeket tároló hűtőmedencékben.

A keddi robbantás végül szerencsére elmaradt, Kijev azonban azóta is tartja magát azon állásponthoz, mely szerint az oroszok robbantani fognak az erőműben azért, hogy azt aztán az ukrán tüzérségre fogják. Igazukat egy műholdfelvétellel próbálják bizonyítani, melyen az látható, hogy az egyik reaktorblokk tetején furcsa fehér "csomagok" jelentek meg.

QuickThere's actually a change on the ZNPP satellite imagery taken on July 5th and published by : new objects appeared on the 4th power unit's roof since July 3rd. @planet