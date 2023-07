Úgy néz ki, történelmi veszteséget szenvedett Ukrajna Nyevszkénél

Alapvetően orosz forrásból származik egy videó, melyen nagyon úgy tűnik, hogy egy svéd CV90-es gyalogsági harcjármű látható, amint orosz tűz áldozatává válik.

A felvételt több semleges / ukránpárti forrás is hitelesítette és geolokációval is megerősítették.

Az oroszok állítólag egy 2K25 Krasznopol típusú, irányított tüzérségi lövedékkel lőtték ki az ukrán harcjárművet.

The destruction of the first Swedish infantry fighting vehicle CV90 hit the video pic.twitter.com/iKdH0t43Om