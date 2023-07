Komoly előretörést hozhatnak a spanyol választások

Két héttel a spanyolországi választások előtt a konzervatív Néppárt (PP) tovább növelte előnyét a kormányzó Szocialista Munkáspárttal (PSOE) szemben - derül ki a La Vanguardia napilap által közzétett közvélemény-kutatásból.

A spanyolországi választások közeledtével a konzervatív Néppárt (PP) tovább növelte előnyét a hivatalban lévő Szocialista Munkáspárttal (PSOE) szemben - derül ki egy friss közvélemény-kutatásból a Reuters szerint. A kormányalakításhoz azonban a PP-nek még mindig szüksége lenne a szélsőjobboldali Vox párt támogatására.

A közvélemény-kutatás, amelyet az Ipsos végzett a La Vanguardia napilap számára július 3. és július 6. között, 2000 személy megkérdezésével készült. Az eredményekből kiderült, hogy az ellenzéki PP a szavazatok 35 százalékával vezet, míg a PSOE 28 százalékkal marad le mögötte.

A két nagy párton kívül a szélsőbaloldali Sumar párt várhatóan a szavazatok 13%-át fogja megszerezni, ami valamivel több, mint a Vox esetében előre jelzett 12,6%-os arány.

A szavazási előrejelzések szerint a PP 138-147 mandátumot szerezhet a 350 tagú alsóházban. Ezzel szemben a PSOE várhatóan 102 és 112 képviselői helyet szerezhet.

A Vox, amely szükség esetén valószínűleg a PP koalíciós partnere lesz, az előrejelzések szerint 32-39 mandátumot szerezhet. Hasonlóképpen, a Sumar 31 és 39 képviselői helyet nyerhet meg.

Ha ezek a közvélemény-kutatási eredmények a július 23-i választás napján is igazak lesznek, a PP és a Vox által alkotott jobboldali koalíció akár 180 mandátumot is szerezhet, ami elegendő az abszolút többséghez. Alternatívaként, még ha együttesen csak 170 mandátumot szereznének is, akkor is megelőznék a PSOE és a Sumar baloldali szövetségét.

