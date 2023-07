Videó: ismét támadás érhette az ukrajnai orosz megszállás jelképét

A Twitteren megjelent felvételek a Krím-félszigetet Oroszországgal összekötő kercsi híd fölött készültek, és az látható rajtuk, ahogy az orosz légvédelem lő valamire a híd környékén. Az egyik videón egy füstoszlop is látható, a felvétel rossz minősége miatt azonban azt nem lehet megállapítani, hogy találatot kapott-e valami, vagy egy lezuhant rakéta roncsa lángol.

Russian media reports on the activity of Russian air defense in Kerch. pic.twitter.com/TYhpEof97w

Hasonló jelenségekről érkeztek hírek az Azovi-tenger partjához közel fekvő Rosztovból is. Az oroszpárti bloggerek szerint a légvédelem minden ellenséges repülő eszközt lelőtt, érdemes ugyanakkor figyelembe venni azt, hogy mind az orosz, mind pedig az ukrán média szereti "feljavítani" a védelmi képességeket, így biztosra nem lehet tudni azt, hogy az orosz logisztikai és utánpótlási központok nem szenvedtek károkat.

Footage of the work of Russian air defense over the Rostov regionRecall that the enemy target was successfully destroyed by air defense forces. There were no casualties. pic.twitter.com/wEx0Q9RFAe