Videó: megsemmisítették az orosz hadsereg féltve őrzött 1L259-esét az ukránok

Az ukrán hadsereg GMLRS megsemmisített a Zaporizzsjai területen Egy értékes orosz 1L259 Zoopark-1 harctéri radarrendszert - derül ki közösségi médiás videófelvételekből.

A Zoopark-1 1L219 az Orosz Fegyveres Erők számára kifejlesztett radarrendszer. Ez egy mobil passzív elektronikusan pásztázó radar (lánctalpas MT-LBu alvázra épül), amely az ellenséges harctéri tüzérség felderítésére szolgál. A rendszer akár 40 kilométeres távolságból is képes észlelni a mozgó földi célpontokat. A rendszer 1989-ben érte el a kezdeti üzemkész állapotot.

Mindez segítheti az ukrán nehéztüzérség előrenyomulását a zaporizzsjai térségben.

A Russian Zoopark-1 1L219 counter-battery radar system was destroyed in the Zaporizhzia region. This is very advanced and highly valuable equipment. pic.twitter.com/5vJ88UwfiB