Csúnya baki: videóval hencegtek az oroszok, így kibukott, hol húzódik igazából a frontvonal

Az orosz hadsereg vasárnap tett közzé felvételt arról, hogyan verik vissza az ukrán támadást Berhivka ellen. A videó önmagában véve az orosz hadsereg sikereit mutatja be, hiszen több ukrán katona is elesik az összecsapásban. A felvételt a tartalmára való tekintettel nem jelenítjük meg oldalunkon.

A videó további különlegessége azonban, hogy a geolokációból megállapítható, az ukrán fegyveres erők pozíciói már a falu határában találhatóak, esetlegesen az első délnyugati épületek felett is rendelkeznek irányítással.

The Russian army beat back a Ukrainian attack on , killing and taking POW several Ukrainian soldiers.However, the footage proves, Ukr forces are just outside the village or even hold the first S-W buildings in it and therefore advanced another km in the area. #NewsMap