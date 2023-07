Kiderült: Putyin raportra hívta a Wagner vezérét

Vélhetően izzasztó beszélgetésen van túl Jevgenyij Prigozsin, miután június 29-én találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A megbeszélésre mindössze öt nappal a Wagner csoport lázadása után került sor. A Kreml szerint a háromórás megbeszélésen a zsoldosvezér mellett a Wagner fontosabb katonai vezetői is részt vettek - írja az AP News.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn adott számot arról, hogy Jevgenyij Prigozsin, a Wagner csoport vezére, és Vlagyimir Putyin orosz elnök között háromórás megbeszélésre került sor. A személyes találkozó még június 29-én volt, mindössze öt nappal a zsoldoscsapat felkelése után.

Prigozsin június 24-ét megelőzően is számtalan alkalommal fogalmazott meg éles kritikát az orosz hadvezetés ellen. A zsoldoscsapat vezére különösen Valerij Geraszimov vezérkari főnököt és Szergej Sojgu védelmi minisztert illette kemény vádakkal. A lázadásnak egy nap alatt vége lett, a csoport vezetője állítólag Fehéroroszországba távozott Alekszandr Lukasenka belarusz elnök közvetítétésével.

Peszkov szerint a háromórás találkozó alatt az orosz elnök értékelte a Wagner harctéri tevékenységét, illetve a június 24-i eseményekkel kapcsolatban is párbeszédek zajlottak. Az esemény végén Putyin a harctéri parancsnokok tudásának további alkalmazási lehetőségeiről beszélt. Nemcsak Prigozsin, hanem a Wagner más katonai vezetői is részt vettek a találkozón, és

biztosították az orosz elnököt, hogy készek tovább harcolni Oroszországért.

A Kreml közölte végül a legfontosabbakat is, Prigozsin ellen ejtik a vádakat, ahogy a Wagner zsoldosai ellen is, „elismerésül a korábbi harci tevékenységeik miatt”. Ez a fejlemény ellentmond az orosz elnök korábbi kijelentéseinek, aki szerint meg fogják büntetni a felkelés résztvevőit. Most azonban arra hivatkozott a szóvivő, hogy a további vérontás elkerülése érdekében hagyja a vezért Fehéroroszországba távozni.

A kép forrása: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images