Megszületett a döntés: hamarosan páncélosok százai gördülhetnek ki az ukrajnai Rheinmetall-gyárból

A Rheinmetall három hónapon belül megnyitja páncélozott járműveket gyártó üzemét Ukrajna területén

Armin Papperger vezérigazgató elmondása szerint Németország legnagyobb fegyvergyártó vállalata ezen kívül vállalja az ukrán egységek kiképzését a gyárban előállított harckocsik és más páncélozott járművek karbantartására.

Az ukránoknak segíteniük kell magukon. Az nem megoldás, hogy mindig az európaiakra vagy az amerikaiakra kell várniuk, hogy a következő 10 vagy 20 évben segítsenek nekik

- mondta.

Az ukrajnai üzem építését még év elején jelentette be a Rheinmetall, akkor azt ígérve, hogy

évente 400 páncélost állít elő az ország nyugati részében felhúzott ipari komplexumban.

Armin Papperger most azt is elárulta, hogy a gyár leendő dolgozói a TPz Fuchs 2 páncélozott személyszállító harcjárművet fogják előállítani és javítani, német licenc alapján. A Rheinmetall a gyárat az Ukroboronprom ukrán állami védelmi konszernnel partnerségben fogja üzemeltetni, amely egyben a létesítmény tulajdonosa is lesz.

A vezérigazgató reagált az esetleges orosz katonai csapástól való félelmekre is, mint mondta az ország nyugati részébe települő gyárat meg lehetne védeni a rakétacsapásoktól.

Jelenleg sok olyan gyár van, amely katonai termékeket gyárt Ukrajnában. Ez csak egy újabb, és ezt is meg tudjuk védeni

– jelentette ki Papperger, hozzátéve, hogy a Rheinmetall kifejezett célja a lőszergyártás emelése is.

A vállalat jövőre 100 ezerről 600 ezerre emelné a tüzérségi lövedékek éves termelését, a többlettermelés nagy részét pedig Ukrajnának szánnák. A vezérigazgató elmondása szerint a többlettermelés nagy részét Ukrajnának szállítanák, míg a többit a kiapadt német készletek feltöltésére szánnák.

Ez a mennyiség Ukrajna szükségleteinek 60 százalékát fedezné.

