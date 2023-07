Tartósan megvetették a lábukat az ukránok egy kulcsfontosságú helyen, az oroszok nem bírnak velük

Az orosz erők tavaly novemberben visszavonultak Herszonból, ezzel a Dnyeper jobb partján feladták állasaikat. Az azóta eltelt 8 hónapban a folyó jelentette az orosz erők legfontosabb védelmi vonalát, azonban úgy tűnik, hogy ennél is hátrább kell vonni erőiket.

Herszon feladása után is állandó támadások zajlottak a folyó mindkét partján, mind az oroszok, mind pedig az ukránok rendszeresen lőttek át a természetes akadályon. Több alkalommal is át keltek az ellenséges erők a vízen, kisebb motorcsónakokkal, azonban tartósan eddig nem voltak képesek megvetni a lábukat folyó másik oldalán. Most úgy tűnik, hogy az ukrán erők viszont állandó jelenlétet tudtak kialakítani a Dnyeper orosz oldalán. A szétlőtt Antonovszkij híd útját rendszeresen érik találatok, és úgy tűnik, hogy az oroszok lassan a következő akadályt jelentő Konka híd mögé szorulnak. Ez a híd jelenti az utolsó természetes akadályt az oroszok által ellenőrzött szárazföld felé, ennek elvesztése kritikus következményekkel járna az orosz erők szempontjából.

Most friss felvételek érkeztek a Konka folyó felett átívelő híd egyre rosszabb állapotáról. A híd már napok óta folyamatos csatározások színhelye, az oroszok igyekeznek a hídon keresztül eljutni a Dnyeper partjáig, és a túlpartra visszaszorítani az ukrán erőket, míg az ukránok próbálnak nagyobb területet ellenőrzésük alá vonni, hogy megindulhassanak a Krím felé.

The current state of the bridge across the Konka River near Oleshky, Kherson region. Most of the damage to the bridge has been inflicted in recent weeks due to intense fighting in the area. https://t.co/vl0sKM4zyO