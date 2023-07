Ukrán katonák vallottak róla, miért nem halad az ellentámadás

Elakadt az Azovi-tenger felé haladó ukrán ellentámadás. Az offenzíva számos nehézséggel néz szembe; a WSJ többek között ukrán katonák megkérdezésével járt utána, mik a legnagyobb problémák.

Az egyik, hogy az orosz védelem jól beásta magát a déli területeken: komplett lövészárokrendszereket, tankcsapdákat, aknamezőket, bunkereket és más fizikai akadályokat telepítettek akár 25 kilométer mélyen. A lövészárkokat egyes helyeken betonnal erősítették meg, valamint földdel befedett fatetőket tettek rájuk, minek köszönhetően úgy beolvadnak környezetükbe, hogy az ukrán drónok sem fedezik fel őket.

Egy ukrán parancsnok szerint lehetetlen teljesen megsemmisíteni az ilyen jól megerősített pozíciókat, mielőtt előrehaladnának. Mivel hiány van tankokban és más páncélozott járművekben, nehéz végrehajtani az offenzívákat. Egy-egy támadásban több tucat ukrán katona is életét veszítheti.

A WSJ felhívja a figyelmet, hogy a normandiai partaszállás idején két hónapba tellett a német védelem felőrlése, az öbölháborúban pedig az Egyesült Államok öt héten keresztül intézett légitámadásokat iraki pozíciók ellen.

Ukrajnának azonban mind a tűzereje, mind a légifölénye hiányzik,

ami az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek ezekben a háborúkban megvolt.

Míg Ukrajnának többnyire csak régi szovjet gyártmányú helikopterei és vadászgépei vannak, az oroszok modern Szuhoj vadászgépeket és Ka-52-es helikoptereket tudnak bevetni. Ugyan Lengyelország egyes források szerint be nem jelentett módon Mi-24-es helikoptereket küldött Ukrajnának, az oroszok légiereje így is jóval nagyobb, az ukránok pedig óvatosan vetik be kevés gépüket. A beígért F-16-os amerikai gyártmányú vadászgépek ebben az évben valószínűleg még nem érkeznek meg Ukrajnába.

Bár Ukrajna megpróbálja gyengíteni az orosz védelmet, a lőszerhiány miatt arra nincs lehetősége, hogy olyan pusztítást vigyen véghez, mint az oroszok Bahmutban vagy más településeken. Az ukrán erők általában csak akkor hajtanak végre tüzérségi támadásokat, ha drónokkal megerősítették, hol vannak az orosz pozíciók.

Az ukrán katonák szerint a páncélozott járművek hiánya szintén lassítja az ukrán támadást. Ha több ilyen eszközük lenne, több gyalogost tudnának vinni a szárnyakra.

A nyugati páncélosok az ellentámadás kezdetén súlyos veszteségeket szenvedtek, Leopard tankokat azóta nem is lehetett látni a fronton.

Az ukránok helyzetét az is nehezíti, hogy az oroszok több magasan fekvő pontot tartanak ellenőrzésük alatt az alapvetően sík vidéken. Ezekről könnyebben észreveszik az ukrán csapatokat, és ezeket a pontokat nehezebb is bevenni.

Az egyik ukrán parancsnok arra is panaszkodott, hogy nincs megfelelő légvédelme a csapatoknak.

Ha megkapjuk a figyelmeztetést, hogy egy ellenséges gép fölszállt, az egyetlen, amit tehetünk, hogy fedezéket keresünk

– mondta el.

Címlapkép: Ukrán katonák Donyeck megyében 2023. július 9-én. Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency via Getty Images