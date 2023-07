A hadseregek piszkos titka: óriási mértékben felelősek a globális felmelegedésért

A globális hőmérséklet folyamatos emelkedése miatt tudósok és környezetvédelmi csoportok arra sürgetik az ENSZ-t, hogy vonja felelősségre a hadseregeket az üvegházhatású gázok kibocsátásához való jelentős hozzájárulásukért. Egy 2022-es becslés szerint a védelmi erők jelenleg mentesülnek a nemzetközi éghajlatvédelmi megállapodások alól, de a globális kibocsátások 5,5%-áért felelősek.

A világ fegyveres erői, amelyek az üvegházhatású gázok globális kibocsátásának 5,5%-áért felelősek, a tudósok és a környezetvédelmi csoportok egyre szigorúbb ellenőrzése alatt állnak. Ezek a szervezetek sürgetik az Egyesült Nemzetek Szervezetét (ENSZ), hogy kötelezze a hadseregeket a kibocsátásuk teljes körű közzétételére, és szüntesse meg azt a régóta fennálló mentességet, amely miatt az klímaszennyezés egy részét nem regisztrálták.

Dacára annak, hogy világszerte a legnagyobb üzemanyag-fogyasztók közé tartoznak, a védelmi erők a nemzetközi éghajlatvédelmi megállapodások értelmében nem kötelesek jelentést tenni vagy csökkenteni szén-dioxid-kibocsátásukat.

A tudósok és akadémikusok szerint azok az adatok, amelyeket egyes hadseregek közzétesznek, gyakran megbízhatatlanok vagy hiányosak. Ez annak köszönhető, hogy a katonai kibocsátások külföldön - a repülőgépek repülésétől a vitorlás hajókon át a kiképzési gyakorlatokig - nem tartoznak az üvegházhatású gázok csökkentéséről szóló 1997-es Kiotói Jegyzőkönyv hatálya alá, és a 2015-ös párizsi megállapodás alól is kivételt képeznek. Ezt a kivételt azzal indokolták, hogy a hadseregek energiafelhasználásának feltárása veszélyeztetheti a nemzetbiztonságot.

Az olyan környezetvédelmi csoportok, mint a Tipping Point North South és a The Conflict and Environment Observatory, valamint a brit egyetemek, például a Lancaster, az Oxford és a Queen Mary akadémikusai átfogó és átláthatóbb katonai kibocsátási jelentéstételt szorgalmaznak. Csak 2023 első öt hónapjában legalább 17 lektorált tanulmány jelent meg a témában - háromszor annyi, mint 2022-ben összesen, és több, mint az előző kilenc évben együttvéve.

Ezek a csoportok az ENSZ éghajlat-változási keretegyezményéhez (UNFCCC) is írtak, és sürgették, hogy a jelentős hatásuk miatt a katonai kibocsátásokat is vegyék figyelembe a globális szén-dioxid-kibocsátás elszámolásában. Azzal érvelnek, hogy a jelenlegi éghajlati vészhelyzet nem engedheti meg magának, hogy a katonai és konfliktusokkal kapcsolatos kibocsátásokat továbbra is kizárjuk az UNFCCC folyamatából.

A kibocsátás-számlálás kérdése lesz a november 30-án kezdődő COP28 klímacsúcs első globális felmérésének középpontjában az Egyesült Arab Emírségekben. Axel Michaelowa, a Perspectives Climate Group alapító partnere kiemelte, hogy a konfliktusokkal kapcsolatos kibocsátások kizárása az UNFCCC elszámolásából olyan égető hiányosságot hagy maga után, amely több százmillió tonna szén-dioxid-kibocsátást hagyhat figyelmen kívül.

Az UNFCCC szerint azonban jelenleg nincsenek konkrét tervek a katonai kibocsátások elszámolására vonatkozó iránymutatás módosítására. Vannak azonban arra utaló jelek, hogy egyes hadseregek készülnek a jelentéstételi követelmények módosítására, míg mások lépéseket tesznek az éghajlatra gyakorolt hatásuk csökkentése felé.

A NATO például kidolgozott egy módszertant, amelynek segítségével a tagok jelentést tehetnek katonai kibocsátásaikról.

Olyan országok, mint Új-Zéland, azt fontolgatják, hogy a korábban kizárt területeket, például a tengerentúli műveleteket is bevonják a kibocsátási jelentéseikbe, míg Nagy-Britannia és Németország a szürke területeket kívánja kezelni a saját jelentéseiben.

Az Egyesült Államok, amelynek hadseregének olajfelhasználása és kibocsátása az elmúlt években csökkent, tavaly a hadsereg és a haditengerészet képviselőit küldte a COP27 klímacsúcsra - ez volt az első alkalom, hogy a Pentagon delegációja részt vett egy globális klímacsúcson.

Az előrelépések ellenére a globális katonai kibocsátások továbbra is kevéssé ismertek, ami nagyrészt a nemzetközi megállapodások által biztosított mentességeknek köszönhető. Ahogy Stuart Parkinson, a Scientists for Global Responsibility munkatársa fogalmaz:

Nehéz az embereknek abbahagyni a repülést vagy elektromos autóra váltani, amikor a hadsereg ingyen kapja a lehetőséget.

